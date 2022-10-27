Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edilen bilgilere göre, E.G., idaresindeki 35 AY 3732 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 02 AAE 399 plakalı motosiklet Altınşehir mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada ismi belirlenemeyen sürücü yaralandı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.