Adıyaman Valisi Osman Varol, Ramazan Bayramı öncesinde Atatürk Bulvarı rezerv alanında hizmet vermeyen başlayan esnafla bir araya geldi.

Bayram alışverişi nedeniyle çarşıda yaşanan hareketliliği yerinde inceleyen Vali Varol, esnafın bayramını tebrik ederek hayırlı kazançlar diledi. Şehrin ticari hayatının yeniden canlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Varol, yeni yaşam alanlarının Adıyaman ekonomisine güç kattığını vurguladı. Vatandaşlarla da sohbet eden Vali Varol, rezerv alanın hem esnafa hem de şehre huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.