Adıyaman'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Adıyaman Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, Adıyaman Valisi Osman Varol'un şehitlik anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda, şehitler için dualar edildi.

Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve vatandaşlar, şehit kabirlerine karanfil bırakarak aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Programda yapılan konuşmalarda, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemi vurgulanarak, bu destanın inanç, azim ve fedakârlığın en büyük göstergesi olduğu ifade edildi.

Anma etkinliğinde, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hatırasının daima yaşatılacağı belirtilirken, milletin birlik ve beraberlik ruhunun her zaman diri tutulacağı kaydedildi.

Yetkililer, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.