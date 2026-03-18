Adıyaman'da faaliyet gösteren Karacadağ Gençlik Kültür ve Spor Derneği, Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların yüzünü güldürdü.

KAGES Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen yardım organizasyonunda, 45 gönüllünün katılımıyla 180 haneye şeker ve kolonya ulaştırıldı. Bayram öncesi gerçekleştirilen destek çalışması kapsamında ayrıca 365 yetim ve öksüz çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.

Dernek yetkilileri, toplumda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, özellikle bayram öncesinde çocukların sevincine ortak olmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. KAGES Adıyaman Şubesi yönetimi, organizasyona katkı sunan İvteks ve Yaz Giyim firmalarına teşekkür etti. Yardım faaliyetinin, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmanın yanı sıra toplumsal dayanışmayı pekiştirdiği vurgulandı.