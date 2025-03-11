2024-2025 Sezonu Kayseri Midi Kızlar Voleybol Ligi, oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Ligde dereceye giren takımlar düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.

Kayseri Midi Kızlar Voleybol Ligi 2024-2025 Sezonu oynanan son hafta maçları ile tamamlandı. Şampiyona sonunda Kayseri Voleybol Kulübü şampiyonluk ipini göğüsledi. Son maçlar sonunda kupa töreni düzenlendi.Törende, turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Tomarza Belediyespor’a kupasını Tomarza İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Kılıç ile Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım verdi. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Kayseri Gelişim Spor Kulübü ve ikinci sırada tamamlayan Melikgazi İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Spor Kulübü olurken kupaları Kayseri İl Gözlemcisi Kerimhan Kaynak tarafından verildi.

Kayseri Midi Kızlar Ligi Şampiyonu ise Kayseri Voleybol Kulübü oldu. Şampiyon takıma kupa ve madalyalarını İl Temsilcisi İsmail Yıldırım takdim etti.