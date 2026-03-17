Adıyaman'da tabancayla kendini kazara vuran şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Sitilce Bölgesinde bulunan eski çöplük yakınlarında 66 yaşındaki Ali K., isimli şahıs, iddialara göre tabancayla kendini kazara vurdu. Bacağından vurulan Ali K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.