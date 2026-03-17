Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 20214 yılından bugüne kadar Yeşilyurt Belediyesi Meclisinde görev yapan Meclis Üyeleriyle 'Vefa' iftarında bir araya geldi. Meclis Üyelerinin deneyimlerinden her zaman yararlandıklarını, birlikte hareket ettiklerini söyleyen Başkan Geçit, Malatya ve Yeşilyurt'a hizmet eden meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından Gedik Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına katılan Meclis Üyeleri, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Ramazan ayında kendilerini samimi bir ortamda ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini ilettiler.

Yeşilyurt Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Gürsel Akgün ile geçmiş dönem Belediye Meclis Üyesi Naci Şavata ise, Kadir Gecesi'ne ulaşmanın ve Ramazan Ayı'nı idrak etmenin huzurunu yaşadıklarını ifade ederek, bu anlamlı buluşmanın birlik ve beraberliği daha da pekiştirdiğini dile getirdiler.

Programa katılan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Akkaya ise, mübarek Ramazan ayında böyle anlamlı bir programda bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programı dolayısıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkür eden İlçe Başkanları, bu tür buluşmaların toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini dile getirdiler.

Meclis üyeleriyle tek tek sohbet ederek Malatya ve Yeşilyurt'a verdikleri emeklerden dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, belediye meclislerinin yerel demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

İftar programına katılan Meclis Üyelerinin Kadir Gecesi ile Ramazan Ayını tebrik ederek kutlayan Başkan Geçit, yaptığı konuşmada, '2014 yılından bugüne kadar Belediye Meclisimizde görev yapan kıymetli Meclis Üyelerimizle, Kadir Gecesi gibi müstesna bir gecede bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Birlik, beraberlik ve paylaşma ayı Ramazan Ayının manevi ikliminde aynı sofrada buluşmamız aslında bu birlik ruhunun en güzel göstergelerinden biridir. Görev yaptıkları süre boyunca Yeşilyurt'umuza hizmet etmek adına önemli sorumluluklar üstlenen, ilçemizin gelişmesi ve büyümesi için kritik kararların altına imza atan Meclis üyelerimizin tecrübeleri ve katkıları bizim için her zaman çok kıymetlidir. Farklı dönemlerde görev yapmış olsak da hepimizin ortak paydası Malatya ve Yeşilyurt'a hizmet etme aşkıdır. Meclis üyelerimizin deneyimlerinden her zaman faydalanıyoruz. Kapımız sizlere her zaman sonuna kadar açıktır. Hep birlikte el ele vererek şehrimizi ve ilçemizi ayağa kaldırmaya devam ediyoruz' dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları hakkında Meclis Üyelerine kapsamlı bilgiler aktaran Başkan Geçit, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Yeşilyurt'un kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı. Hayata geçirilen her projenin, Malatya'nın ayağa kalkışına güç kattığını belirten Başkan Geçit, sürecin sadece bir yeniden inşa değil, aynı zamanda güçlü bir yeniden doğuş olduğunu ifade etti.

Belediyede öncelikle mali disiplini tesis ettiklerini ve bu sağlam zemin üzerine geleceği inşa ettiklerini dile getiren Geçit, yeni yatırımlarla gelir üretim kapasitesini artırdıklarına dikkat çekerken, '11 ilimizi derinden sarsan asrın felaketi, milletimizin azmiyle asrın inşasına dönüşmüştür' diyen Geçit, bu büyük dönüşümün bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, 'Bizler de bu süreçte tüm imkânlarımızı seferber ederek şehrimizin yeniden ayağa kalkması için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulaşım yatırımlarında hedeflerimizin ötesine geçtik, yollarımızın daha güvenli, daha konforlu ve daha akıcı hale gelmesi için sahadayız. Kuracağımız 2. Asfalt Plenti Tesisi ile bu alandaki gücümüzü daha da artıracağız. 2026 yılını 'asfalt yılı' ilan ederek ulaşımda yeni bir dönem başlatıyoruz. Bununla birlikte 2. Beton Santralimizi devreye alarak üretim kapasitemizi üç katına çıkardık. Şehrimizin sosyal dokusunu güçlendirmek adına 12 farklı noktada Taziye Evleri kurma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz; şu ana kadar 2'sini hizmete sunduk, inşallah bu sayıyı hızla artıracağız. Sadece fiziki yatırımlarla değil; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif projelerimizle de Yeşilyurt'umuzun ihya sürecine katkı sunuyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki bir şehri ayağa kaldırmak, sadece binalar yapmakla değil, gönülleri de yeniden inşa etmekle mümkündür. Tüm bu yatırımları, ortak aklın ve güçlü iş birliğinin eseri olarak Meclis Üyelerimizin kıymetli destekleriyle hayata geçiriyoruz. Katkı sunan, emek veren tüm Meclis Üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum' diye konuştu.