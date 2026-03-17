Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar'da Arefe günü ile birlikte bayram boyunca yağışlı bir hava bekleniyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte bayram boyunca soğuk ve yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada, '19 Mart Perşembe günü parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 20 Mart Cuma günü çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bayramın ikinci ve üçüncü günleri ise parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, kentte sıcaklıkların da özellikle akşam saatlerinde hissedilir derecelerde azalması bekleniyor.