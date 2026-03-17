Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. Akın mesajında 'Bizleri biz yapan değerlerin taşıyıcısı olan yaşlılarımız, aynı zamanda toplumumuzun hafızası, aile yapımızın temel direğidir.' diyerek yaşlıların toplumsal anlamdaki değerine dikkat çekti.

Yaşlılar Saygı Haftası kapsamında açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 'Geçmiş ile gelecek arasında en güçlü bağı kuran, hayat tecrübeleri ve birikimleriyle bizlere ışık tutan kıymetli büyüklerimize duyduğumuz saygı ve vefayı hiçbir zaman eksiltmeden daima artırmalıyız.' dedi.

'Onların deneyimleri geleceğin rehberidir'

Yaşlıların bilgi ve deneyimlerinin geleceğe daha sağlam adımlarla yol alınmasında bir rehber olduğunu, bu nedenle onlara sahip çıkmanın yalnızca bir görev değil; aynı zamanda insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Akın, devamında şu ifadeleri kullandı:

'Yaşlılık dönemi; sevgiye, ilgiye ve desteğe en çok ihtiyaç duyulan özel bir süreçtir. Bu süreçte sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yalnızlık hissinin ortadan kaldırılması büyük önem taşımaktadır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak yaş almış hemşehrilerimizin hayatlarını daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.'

'Büyüklerine sahip çıkan bir toplum, geleceğini de güvence altına alır'

Evde bakım hizmetlerinden sosyal destek projelerine, kültürel etkinliklerden sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda büyüklerimizin yanında olmaya devam ediyor; onların hayatını kolaylaştıracak her adımı önceliğimiz olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki büyüklerine sahip çıkan bir toplum, geleceğini de güvence altına alır.

Kültürümüzün en kıymetli mirasçıları olan yaşlılarımıza hak ettikleri değeri göstermek, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek ve sevgi bağlarımızı her daim diri tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm büyüklerimizin 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.'