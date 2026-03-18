Adıyaman'da evden kaçarak kaybolan 7 yaşındaki kediyi bulanlara altın ödülü verilecek.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde ikamet eden Ercan ailesinin 7 yaşındaki 'Bihter' isimli Smokin cinsi kedisi, gece saatlerinde evin penceresinden atlayarak dışarı çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre park halindeki bir aracın altına giren kedi, daha sonra bir daha görülmedi. Sahipleri tarafından her yerde aranan kedinin bulunması için çeyrek altın ödülü konuldu. Cadde ve sokaklarda kedilerini arayan Ercan ailesi, çok üzgün olduklarını ve kedilerine bir an önce ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Bihter'in ailenin bir üyesi olduğunu, ondan dolayı veterinerlik bölümü okuduğunu dile getiren Sıla Ercan, 'Akşam saat 22.00 civarında kedimiz camdan aşağı düştü. Ondan sonra kamera kayıtlarını izledik ve kedinin bir arabanın altına girdiğini gördük. Ondan sonra o arabayla büyük ihtimalle buradan merkez otoparkına gitti. Ve oradaki kamera kayıtlarını da göremedik. O bizim ailemizin bir parçası. Umarım bulunur. Çok umutluyuz. Bulana altın ödülümüz var. Biz inanıyoruz tekrardan bize geleceğine. Geziyoruz, herkese soruyoruz. Her tarafa ilan astık, afiş astık, umutluyuz. Herkesin şu an haberi var, herkese yaydık. Kedimizi çok seviyoruz. Ben veterinerlik okuyorum ve kedim sayesinde bu bölümü seçtim. 7 yıldır bizimle, bizim gibi ailemizin parçası. Onu çok seviyoruz. Umarım sağ salim bulunur' diye konuştu.