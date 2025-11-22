Konya’nın Derebucak ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Derebucak’ın Gencek Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki hafif ticari araç, T.Y. yönetimindeki otomobille yerleşim merkezi girişinde çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.