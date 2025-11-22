Arnavutköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Van-Ağrı Memleket Günleri, üç gün boyunca yöresel lezzetleri, kültürel etkinlikleri ve konserleriyle Arnavutköy’de büyük bir buluşmaya dönüştü.

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Van-Ağrı Memleket Günleri, Arnavutköy Şehir Parkı’nda yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Açılışa İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Üç gün süren etkinlik boyunca vatandaşlar, Van ve Ağrı’nın zengin kültürünü Arnavutköy’de birebir yaşama fırsatı buldu. Yöresel stantlar, el sanatları sergileri, sahne gösterileri ve konserlerle dolu dolu bir program, Arnavutköy’e adeta Doğu Anadolu’nun ruhunu taşıdı. Etkinlik alanında kurulan stantlarda Van’ın dünyaca ünlü kahvaltı ürünleri, otlu peyniri, tandır lezzetleri; Ağrı’nın kadayıf dolması, yöresel et yemekleri, peynir çeşitleri ve el emeği ürünleri vatandaşlarla buluştu. Ziyaretçiler, bölgenin tarihini, geleneklerini ve mutfağını üç gün boyunca yakından tanıma imkanı elde etti. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, konuşmasında Memleket Günleri’nin kültürü, kardeşliği ve birlik duygusunu pekiştiren önemli bir buluşma olduğuna dikkat çekerek, "Memleket Günleri; kültürümüzü, geleneklerimizi ve kardeşliğimizi bir araya getiren özel bir buluşmadır. Bu hafta Van ve Ağrı’nın kadim kültürünü, samimiyetini ve tüm güzelliklerini Arnavutköy’de ağırlıyoruz. Stantlarda iki ilimizin yöresel tatlarını, el emeği ürünlerini ve köklü değerlerini birlikte tanıyacağız. Amacımız hemşehrilerimizin bu zenginliği yakından hissetmesi; özellikle gençlerimizin memleket kültürünü daha iyi tanımasıdır. Bizim belediyecilik anlayışımız lafla değil eserle konuşmak, gönüllere dokunmaktır. Sizlerin hizmetkarı olmaktan büyük onur duyuyorum. Kültürümüzü yaşatan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Üç gün boyunca devam eden etkinlikler kapsamında sahne alan halk oyunları ekipleri, yerel sanatçılar ve konser programları büyük beğeni topladı. Etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, hem Van’ın hem de Ağrı’nın kültürel havasını Arnavutköy’de doyasıya yaşadı.

Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Memleket Günleri, önümüzdeki haftalarda da farklı yörelerin kültürlerini Arnavutköylülerle buluşturmaya devam edecek.