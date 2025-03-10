Mersin Büyükşehir Belediyesinin ana hizmet binasında haftada iki gün piyano ezgileri yükseliyor. Kent Orkestrası’nda görevli otizmli genç piyanist Cem Görkem Gündoğdu, salı ve perşembe günleri, hem personele hem de misafirlere piyano performansı sergiliyor.

Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında haftada 2 gün piyano resitali sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nda görev yapan otizm teşhisli genç piyanist Cem Görkem Gündoğdu, salı ve perşembe günleri birbirinden güzel eserlerle dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Gündoğdu’nun performansı, aynı zamanda toplumda özel bireylerin ne denli başarılı olabileceğinin örneğini de gösteriyor.



"Personelimizin motivasyonunu artırıyor"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, özel birey olan Görkem Göndoğdu'nun, 4 yıldır sanat topluluklarında yer aldığını söyledi. Küçük yaşlardan beri piyano eğitimi alan Göndoğdu'nun çok güzel piyano çaldığını ifade eden Matyar, "En büyük hazzı, en büyük mutluluğu ve motivasyonu piyano. Biz de başkanlık binasında piyanonun varlığını biliyorduk. Burada düzenli olarak Görkem’in piyano çalmasını istedik. Çalışan personelimizin motivasyonunu artırıyor ve gelen misafirler de çok memnun kalıyor" dedi.



"Kendini müzikle çok iyi ifade ediyor"

Cem Görkem Gündoğdu’nun annesi Ferda Gündoğdu da oğluna 2,5 yaşında otizm teşhisi konduğunu belirterek, eğitim için uzun yıllar emek verdiklerini anlattı. 10 yaşında piyanoyla tanışmasıyla oğlunun hayatında müziğin önemli bir yer aldığını ifade eden anne Gündoğdu, "Kendini müzikle çok iyi ifade ediyor. 17 yıldır piyano çalıyor ve çok yetenekli. Hayatına çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Her salı ve perşembe günü, belediyenin hizmet binasında çalıyor. Bu Görkem için müthiş bir deneyim oluyor. Konuşmasında, hareketlerinde çok fazla farklılık görüyorum. Bu anlamda Başkanımız Vahap Seçer’e hem kültür ve sanat adına yaptığı çalışmalardan dolayı, hem de özel bireylere olan farkındalığı açısından çok teşekkür ederim" diye konuştu.



"Piyano çalmayı çok seviyorum"

Genç piyanist Cem Görkem Gündoğdu ise "Piyano çalmayı çok seviyorum. Belediyede piyano çalmayı da çok seviyorum. Herkes beni dinliyor" dedi.

Kaynak: İHA