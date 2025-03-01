6 ay önce, Çekmeköy’de özel bir eğitim kurumunda yaşanan şiddet olayı sonrası, Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in destek verdiği otizmli genç Arda, Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitimine devam ediyor.

Çekmeköy’de 6 ay önce, özel bireyler için eğitim veren bir kurumda öğretmeni tarafından şiddet gören 19 yaşındaki otizmli genç Arda, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in verdiği destekle yeni bir başlangıç yaptı. Ülke gündemine oturan şiddet olayı sonrası Arda’ya desteğini açıklayan ve belediyede misafir eden Başkan Çerkez’in sözünü verdiği eğitimde Arda 6 ayı geride bıraktı. Eğitim saatlerinde belediye ekipleri tarafından evinden alınarak Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ne getirilen Arda, alanında uzman öğretmenler ile spor faaliyetleri ve çeşitli atölyeler de eğitimlerine mutlu bir şekilde devam ediyor. Arda, eğitimlerinde gösterdiği uyum ve mutlu tavırlarıyla çevresindeki herkesi sevindirdi.

"Herkes çok güler yüzlü, herkes çok iyi davranıyor"

Arda’nın annesi Burcu Gölbaşı, "Haftada 1 gün, 2 saat spor ve 1 saat atölye olmak üzere eğitime geliyoruz. Sağ olsun başkanımız verdiği sözü tuttu. Çok rahat bir şekilde ulaşımımızı da sağladı. Gönül rahatlığı ile buraya gelip gidiyoruz. Şu an burada hiçbir tedirginliğim yok çünkü Arda ile beraberim ve herkes çok güler yüzlü herkes çok iyi davranıyor. Gönül rahatlığı ile gelip gidiyorum. O tedirginlik burada kesinlikle yok. Sporu özellikle çok çalışıyoruz. Bu süreçte Arda maalesef biraz kilo aldı. Atölyede çok güzel boncuk diziyoruz, boyama yapıyoruz. Arda atölyeleri çok seviyor. Yaşadığımızın kötü olayın sanırım ertesi günü başkanımız aradı. Biz çok şaşırmıştık, hiç beklemediğimiz bir olaydı bizim için" dedi.

"Arda artık emin ellerde"

Gölbaşı, "Çok büyük tedirginliklerle geldim işin açıkçası. Nasıl olacak? Arda nasıl tepki verecek? Burada da kötü karşılanır mı? Çünkü Arda’nın bu süreçte psikoloji çok etkilendi. Tepki gösteriyordu derslere ama burada hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Herkes çok sabırlı, Arda’ya çok sabır gösteriyorlar. Gönül rahatlığı ile gelip gidiyoruz. Burada Serdar hocamız ile hiçbir problem yaşamıyor, iyice birbirlerini tanıdılar. O da Serdar hocaya güvenmeye başladı. Güven, Arda için çok büyük bir problem oldu bu yaşadığımız olaydan sonra. Kolay kolay kimseye güvenmiyoruz, tepki gösteriyoruz. Özellikle ben yanında olmadığım zaman çok büyük sıkıntı çıkartıyor. Ama burada Serdar hocamız ile güven problemimizi çözdük. Güzel bir şekilde devam ediyor derslerimiz. Burada her şeyden önce herkes güler yüzlü ve güzel karşılanıyoruz. Hocalar ile istediğimiz zaman iletişimde kurabiliyoruz, istediğimiz soruları sorabiliyoruz hepsi cevaplanıyor. O kadar güzel ve temiz bir merkez ki umarım diğer ilçelerde de olur böyle yerler. Arda artık emin ellerde" dedi.

Arda’nın spor hocası Serdar Elbir, "Arda ve ailesinin yaşadığı olumsuz tecrübeler sonucunda, başkanımızın da talimatı ile Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ne geldi Arda. Öncelikle annesi ve kendisi korkuyordu. Daha sonra birbirimize alıştıktan sonra spor faaliyetleri ve atölyelere katılım sağlamaya başladı. Ailesi ve kendisi şu an çok memnun, çok mutlular. Spor konusunda da gerek koordinasyon gerek kardiyovasküler beceriler, sistemsel olarak iyileşmeler tespit edildi. Kilo vermeye çalışıyoruz, yeme alışkanlıklarını ve spor faaliyetlerini düzenliyoruz. Gayet güzel ilerliyor. Annesi de sağ olsun hiç aksatmadan getiriyor. Bu süreç içerisinde yaşadığımız tecrübeler, insanlarla olan iletişimi ve spor faaliyetlerinde komut alma becerileri ve bu becerileri gösterebilme faaliyetinin etkinliğinin süre olarak da tecrübe olarak da artırmış vaziyette" dedi.