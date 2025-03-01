Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Karacasu Caddesi’nde kazı çalışmalarına başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, modern ulaşım ağı çalışmalarında hız kesmiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Ata Mahallesi Karacasu Caddesi’nde kazı çalışmalarına başladı. Caddede kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yol çizgisi ve logo çalışmaları da yapılacak olan cadde, daha konforlu ve güvenli haliyle ilçe halkının kullanımına sunulacak.

Yol yapım ve yenileme çalışmalarının kent genelinde devam ettiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Kentimiz genelinde eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu yollara sahip olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederek çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirtti.