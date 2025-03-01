Tekirdağ Çorlu’da bir ikamette çıkan yangın sonrası evin giriş katı kullanılamaz hale geldi. İkamet sakini yakını bir vatandaş, gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Hıdırağa sınırları içerisindeki ‘Kore Mahallesi’ diye bilinen yerleşim bölgesinde meydana geldi. Çiçek 5. Sokak üzerindeki bir evden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, TREDAŞ ve polis ekibi intikal etti.

Çorlu itfaiyesi tarafından yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın sonrası binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının, odadaki televizyonunun patlaması sonrası meydana geldiği öne sürüldü.

Olayı duyup gelen bir ikamet sakini yakını ise ağlayarak sinir krizi geçirdi.