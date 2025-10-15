Denizli’de Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün’ün öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle yapımı yüzde 80 tamamlanan yeni Çarşı Camii, Osmanlı mimarisinden ilham alınarak inşa ediliyor.

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde Belediye Başkanı Sezayi Pütün’ün öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla yükselen yeni Çarşı Camisi, hem mimarisiyle hem de halkın katkısıyla dikkat çekiyor. Eski cami binasının yıkılmasının ardından dört yıl önce başlanan inşaat, şu an yüzde 80 seviyesine ulaştı. Cami projesi, Osmanlı döneminin önemli yapılarından biri olan Hırka Camii’nden esinlenilerek hazırlandı. Çarşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve aynı zamanda inşaat mühendisi olan İbrahim Gürkaynak, caminin geldiği son aşamayı kamuoyuyla paylaştı. Gürkaynak, "Subasman seviyesinden başladık, bugün nakkaş ve çini işçilikleri dahil olmak üzere camimizin büyük bölümünü tamamladık. Kalan işler net ve tamamlanması kolay imalatlar. Halı döşemeleri, yer kaplamaları ve dış cephe işleri kaldı. Bunlar inşaat maliyetinin yüzde 20’sine denk geliyor" dedi.

"Kısa sürede bitirebiliriz ama kaynak halktan"

İnşaat sürecinin hızla tamamlanabileceğini ancak tüm finansmanın halk desteğiyle karşılandığını vurgulayan Gürkaynak, "Devlet kaynağı yok. Diyanet’ten ve halkımızdan topladığımız bağışlarla ilerliyoruz. Eğer yeterli desteği alabilirsek, Ramazan Bayramı’nda camimizi ibadete açmayı hedefliyoruz. Bu da halkımızın desteğiyle mümkün olacak. Eğer iklim şartları izin verirse, bu Ramazan ayında camimizde teravih namazlarını kılmayı çok istiyoruz. Caminin oturduğu arsa alanı yaklaşık bin metrekare, yapı ise 500 metrekarelik bir alana inşa edildi. Çekme katla birlikte kullanım alanı 650 metrekareyi buluyor Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

650 metrekarelik alanda 800 kişilik kapasite

Gürkaynak, caminin ibadet kapasitesiyle ilgili olarak, "700-800 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Ayrıca yan kısımlarda da ihtiyaç halinde kullanılabilecek alanlarımız mevcut. Bu cami, hem mimari olarak hem de toplumsal dayanışma açısından çok anlamlı bir eser olacak. Belediyemiz, derneğimiz ve vatandaşlarımızın destekleriyle çok kısa sürede buraya kadar geldik. Halkımızdan dualarını ve desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.