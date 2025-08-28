Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, son haftalarda camia tarafından kötü gidişat nedeniyle yapılan eleştirilere ilişkin, "Eleştiriler çok normal. 1. Lig tarihinde ben ilk defa 4 gol yedim. Taraftar eleştirmeden ben zaten kendi kendimi eleştirdim. Taraftar eleştirsin, basın da eleştirsin" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Amed Sportif Faaliyetler’e 4-2 mağlup oldukları maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Korkmaz, "Zor bir sezon başı olacak demiştik ve onu yaşıyoruz. Amed maçının ilk yarısını dengeli oynadık. Skoru verdikten sonra ikinci yarı oyun disiplininden kopan ve vazgeçmiş bir görüntü vardı. Bu bizlerin canını çok sıktı. Bu vazgeçilmiş görüntüyü kabul etmiyoruz ve buradaki sorumluluk bendedir teknik adam olarak. Bir daha asla Sivasspor vazgeçmiş bir görüntü veremez. Bunun analinizi yapacağız. Arkadaşlara sala suç bulmuyorum, buradaki sorumluluk bende. Milli arada 1-2 oyuncunun daha aramıza katılmasını bekliyoruz. Canımızın sıkılacağı kısa bir dönem olacak ve ikinci milli aradan sonra bambaşka bir konumda olacağız" dedi.

"Çok aceleci davranmayalım"

Bir gazetecinin, "Bu kadro ile başarılı olabileceğinize inanıyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Korkmaz, "Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncular hazır olunca bu kadro ile devam edebiliriz ama kısıtlı bir kadro olur. Bu kısıtlı kadroyu genişletmek için çalışmalarımız var. Burasının Sivasspor olduğunu ben de biliyorum. Örneğin bir mesaj kampanyası yapıldı katılım beklenenin yüzde kaçı oldu? Bunları masaya yatırdık mı? Ayrılan oyunculara ne kadar para verildiği incelendi mi? Ben de savruk davranırsam gelecekte bir Sivasspor kalmayabilir. En çok eleştiriyi ben alacağım sorun yok ama ne yaptığımı biliyorum. Şu an Sivasspor’u kurumsal olarak kurtarmanın peşindeyiz, iş bu kadar kritik bir noktada. Bu kimseye şaka gelmesin. Ben küçük bütçeyle gece gündüz çalışarak olabildiğince faydalı oyuncu bulmaya çalışıyorum. Elinizdeki bütçeyi kıstıkça yöneldiğiniz havuz karmaşıklaşıyor. Burada aynı yapılan hatayı ben mi devam ettireyim? Çok aceleci davranmayalım. Biz bütün bu handikapları görerek geldik. Bir gol yiyince hemen kırılganlaşıyoruz. Buna artık izin vermeyeceğiz. Bunu en kısa sürede sahaya yansıtacağız" yanıtını verdi.

"Eleştiriler çok normal"

Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından kendisinin eleştirilmesine ilişkin yöneltilen soruya ise Korkmaz, "Eleştiriler çok normal. 1. Lig tarihinde ben ilk defa 4 gol yedim. Taraftar eleştirmeden ben zaten kendi kendime ne eleştirdim. Taraftar eleştirsin, basın da eleştirsin. Daha sonraki milli arada başka şeyler üzerine konuşacağız buna emin olun. Biz Badji’yi sahada hazırlamaya çalışıyoruz. Biz en hazır ve en sert takımlarla başladık. Bunun cefasını çekeceğiz sonrasında hazır olunca da rahatlığını yaşayacağız hazır olunca" cevabını verdi.

"Pendik genç bir takım"

Korkmaz, son olarak hafta sonu deplasmanda Pendikspor ile oynayacakları maça ilişkin ise, "Pendik çok genç bir takım. Sivasspor sahaya her zaman kazanmaya çıkar. Alamazsak en kötü bir şeye dur dememiz lazım bu kırılganlığa" diye konuştu.

Çalışmalar tam gaz

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.