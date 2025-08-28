Amasya’da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 05 HO 1003 plakalı özel halk otobüsü, Sanayi Sitesi kavşağına dönmek üzereyken ardından gelen Mehmet M.’nin kullandığı 05 BE 688 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçtaki Esra Nur Mehlep yaralandı. Yaralılar, acil sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA