Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Pınar Yalçın tarafından hazırlanan ve ortaokul öğrencilerinin rol aldığı ’Kahraman bakkal süpermarketlere karşı’ isimli tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı.

Sarıgöl Atatürk Kültür Merkezi Salonunda ortaokul öğrencilerinin rol aldığı ’Kahraman bakkal süpermarketlere karşı’ tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. İzleyenlerin gülme krizine girdiği oyun izleyenlerden tam not alırken uzun süre ayakta alkışlandı. Ortaokul öğrencilerinin rol aldığı tiyatro oyununu Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler izledi.

Oyun sonunda üstün performanslarından dolayı öğrencilere teşekkür eden Yıldırak, tiyatro gösterisini hazırlayan Pınar Yalçın’a da çiçek takdim ederek başarılarının devamını diledi.