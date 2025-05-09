Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin Hatice Hatun Çocuk Mektebi’nde ailelere yönelik düzenlediği “Çocuğumun farkındayım bunun için kurstayım” projesinde bu dönemin son programı yapıldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı 8 eğitime de düzenli olarak katılan ailelere sertifikalarını takdim etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Hatice Hatun Külliyesi örnek yapısının yanında her yaştan bireyin hayatına dokunmaya devam ediyor. Aileyi ve çocukları önceleyen projelerden bir tanesi olan “Çocuğumun farkındayım bunun için kurstayım” eğitim seminerine katılan aileler çocukları ile olan ilişkilerine katkı sağlayacak 8 seansı başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Külliyede gerçekleştirilen törende aileler sertifikalarını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı takdim etti.

Törende psikolojik danışmanlar, müftülük vaizleri ve eğitmenler de yer aldı.

Sertifika programının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tabii buraya her gelişimizde görüyoruz ki ektiğimiz tohumlar artık çok güzel filizler vermiş, yeşermiş, başaklar olgunlaşmış ve mahsulleri toplamaya başlamışız. Pekyatırmacı, "Buradaki icra edilen programlar sayesinde hocalarımız çocuklarımıza en güzel şekilde dinimizi, ahlaki değerlerimizi, toplumsal anlamda elde etmeleri gereken bütün bilgileri en güzel şekilde veriyor, kazandırıyor. Bir taraftan da velilerimize böyle güzel seminer programlarında çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri bilgileri en güzel şekilde sunuyorlar. O yüzden başta değerli müftümüz olmak üzere tüm ekibine, burada görev alan hocalarımıza, il müftülüğünden burada görev alan kıymetli hocamıza, ekibine, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Seminere katılan aileleri tebrik eden ve 8 ay boyunca çocuklarla beraber çok şey öğrendiklerini ifade eden Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı da, sağlam nesilleri, sağlam anne ve babalar yetiştirebildiğini söyledi.