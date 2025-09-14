Bilecik’te orta refüje çarpan otomobilin takla atması sonucunda gerçekleşen trafik kazasında hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde belediyenin karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Seyit Poyraz Can idaresinde eski otogar istikametinden Bozüyük istikametine seyir halinde olan 26 AEZ 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda sol tarafında bulunan orta refüje çarptı. Gerçekleşen çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada, sürücü Seyit Poyraz Can hafif şekilde yaralandı

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri ile tedbir amacıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil ise, çekici yardımıyla götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.