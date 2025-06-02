Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla il genelinde kurban satışı ve kesiminin yapılacağı yerlerdeki hazırlıklarını tamamladı.

Kurban alım, satım ve kesim yerleriyle vatandaşlara bu Kurban Bayramı’nda da hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçede 7 ayrı noktada bulunan kesim yerlerinde bayram süresince veteriner hekimler kontrolünde kurban kesimi yapacak. Kurban alım ve satımının rahatlıkla yapılması ve kesim işlemlerinin kolayca gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince Akkuş, Ünye, Kabadüz (Çambaşı), Aybastı, Fatsa, Gölköy ve Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi’ndeki mobil kurban kesim ünitesindeki kurban satış yerine kurulacak mobil mezbahada ve açık kesim alanında kurban kesimi yapacak. Kurbanlıklar, veteriner hekimlerin kontrolünde 10-15 dakikada kesilecek ve ardından vatandaşlara teslim edilecek. İlçe belediyeleri tarafından tespit edilen açık kurban kesim yerlerinde de kurbanlar kesilebilecek.

Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalarda kesim yaptırmak isteyen vatandaşlar, mezbahalara başvurarak kesim için sıra numarası ve randevu alacak. Kesim için randevu alan vatandaşların kurbanlıkları, sırası geldiğinde 10-15 dakika içerisinde kesilip parçalanarak kendilerine teslim edilecek. Büyükşehir’e ait 7 kesim noktasında yapılacak kurban kesimlerinde, işlemlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde sorunsuzca yapılabilmesi için 6 veteriner hekim, 41 kesim ve temizlik personeli olmak üzere toplam 47 personel görev yapacak.

Öte yandan bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların randevu almaları gerektiği belirtildi.