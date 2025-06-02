Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "2025’in ilk 5 ayında savunma ve havacılık ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 2 milyar 980 milyon dolar olarak kaydedildi" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün sosyal medya hesabı üzerinden savunma sanayinde gerçekleşen ihracat verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Görgün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2025’in ilk 5 ayında savunma ve havacılık ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 2 milyar 980 milyon dolar olarak kaydedildi! İhracat yapan şirket sayımız her geçen gün artarken, ürün kompozisyonumuz da yüksek teknoloji ürünler lehine gelişiyor. SSB olarak yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetleri sayesinde, şirketlerimiz artık yalnızca belli bölgelere değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde; büyük ölçekli firmalarımızı ve KOBİ’lerimizi kucaklayan, ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik göstergesi haline getiren uluslararası faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 3’ünden fazlasını gerçekleştiren tüm savunma sanayii ailemizi gönülden kutluyorum!"