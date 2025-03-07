Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜKAM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer ve OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler yer aldı. Program, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Şenel’in koordinatörlüğünü üstlendiği, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceylan Sebik Gündüz’ün "Bir Kadın Anlatısı" başlıklı resim sergisinin açılışıyla başladı. Sanatseverler tarafından sergiye yoğun ilgi gösterildi. Açılış konuşmalarında etkinliğe katılan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı. OMÜKAM Müdürü Prof. Dr. Mucize Ünlü, kadınların toplumsal hayattaki önemli rollerine vurgu yaparak, etkinliğin amacını anlattı.

"Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki yerini güçlendirmek adına çalışmalar yürütüyoruz"

Prof. Dr. Mucize Ünlü, "1977’de Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, günümüzde dünya genelinde kadın hakları ve eşitlik mücadelesinin simgesi haline gelmiştir. Biz de merkez olarak, sadece 8 Mart’ta değil, yıl boyunca kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki yerini güçlendirmek, farkındalık oluşturmak ve destek mekanizmalarını geliştirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Şehirdeki paydaşlarımız ve üniversite bünyesindeki akademisyenlerle iş birliği yaparak çeşitli eğitimler ve projeler gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar merkezimizde bir anonim bilim projesi ve bir stüdyo projesi kadınlarla ilgili olarak yürütüldü. Ayrıca bilimsel çalışmalara katkı sunmak amacıyla Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi’ni yayımlıyoruz" dedi.

"Sizlerden aldığımız destekle çalışmalarımızı daha ileri taşımaya kararlıyız"

Prof. Dr. Ünlü, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Merkezimiz, 2019 yılında Koç Üniversitesi ile Türkiye Ekonomi Gazetesi’nin ortaklaşa verdiği bir ödüle layık görüldü. Daha önce de TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Prof. Dr. Hatice Kumcağız’ın yürüttüğü bir proje kapsamında ödül kazanmıştık. Bu ödül, çalışan kadınların liderlik becerilerini geliştirme konusundaki çalışmalarımız nedeniyle verilmişti. Sizlerden aldığımız destekle çalışmalarımızı daha ileri taşımaya kararlıyız. Kadınların her alanda hak ettiği konuma ulaşması, kadın cinayetlerinin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin son bulması dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutluyoruz."

Konuşmaların ardından Dr. Canan Demirci tarafından "Kadınlara Masallar" başlıklı dinleti gerçekleştirildi. Katılımcılar, dinletiye büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik, resim sergisine katkı sağlayan Prof. Dr. Elif Şenel ve Doç. Dr. Ceylan Sebik Gündüz ile masal dinletisine katkı sağlayan Dr. Canan Demirci, Volkan Sağlam ve Sezai Olguncan’a teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.