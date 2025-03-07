Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü ile Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birimi (DARK) tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle, yangın tatbikatı düzenlendi.

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi ile Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikatlarda, öğrenciler ve personelin yangın anında nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenmesi, tahliye süreçlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve arama kurtarma ekiplerinin müdahale pratiklerini güçlendirmesi amaçlandı.

Gerçek bir acil durum senaryosuna uygun olarak planlanan tatbikata İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörü Öğretim Görevlisi İrem Horuz, DARK Takım Lideri Öğretim Görevlisi Ali Kuru, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tahir Güney, akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım sağladı.

Sınıflarda yapılan bilgilendirme ve yangın alarmının devreye girmesiyle başlayan tatbikatta, bina içerisinde bulunan herkesin hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Tatbikat ekibinin yönlendirmelerine uyarak acil çıkışları kullanarak binayı tahliye eden öğrenciler ve personel acil durum toplanma alanına yönlendirdi. Bina tahliyesi sonrasında binada mahsur kalan kişileri kurtarma tatbikatı gerçekleştiren DARK ekibi, önceden belirlenen senaryo doğrultusunda kurtarma operasyonu düzenleyerek yangın esnasında nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.

Tatbikat süresince gözlemlenen eksikler ve iyileştirilmesi gereken noktalar hakkında geri bildirimde bulunarak tatbikatın değerlendirmesinde bulunan İrem Horuz ve Ali Kuru katılımcılara, yangın anında dikkat edilmesi gereken hususlar, tahliye sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar ve bu tür durumlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu. Yangın söndürme tüpünün doğru ve etkili şekilde nasıl kullanılacağını katılımcılara uygulamalı olarak anlatan DARK Ekibinden Mehmet Şirin Yıldız, yangın söndürme tüplerinin temel çalışma prensiplerinden bahsetti.

Bu tür uygulamalı tatbikatların Düzce Üniversitesi mensuplarının yaşanabilecek acil durumlara karşı bilinçlenmesine katkı sağladığı, kriz anlarında doğru hareket edebilme refleksini kazandırdığı ve kurumun güvenlik kültürünü güçlendirdiğini vurgulayan İrem Horuz, gelecek dönemlerde benzer tatbikatlarla acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılmasının hedeflendiği ifade etti.