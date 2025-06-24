Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi 2023-2024 akademik yılında başarılı öğrencilerini törenle uğurladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi 2023-2024 akademik yılında başarılı öğrencilerini törenle uğurladı. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen törene; Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Sağlam, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çetin, Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı Burak Şener, bölüm başkanları, öğretim elemanları ve mezunların aileleri katıldı. Törende Mimarlık Fakültemiz Yolculuğu adlı video gösterimi gerçekleştirildi.

"OMÜ ailesi olarak sizlerle gurur duyuyoruz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, "Sevgili mezunlarımız, bugün, uzun bir emeğin ve azmin sonucu olarak hayallerinize bir adım daha yaklaştınız. Aldığınız bilgi ve değerlerle sadece mesleğinizin değil, toplumun da mimarları olacağınıza inancım tam. Yolunuz açık, ufkunuz aydınlık olsun. OMÜ ailesi olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Başarılarınız daim olsun" dedi.

"OMÜ ailesinin güçlü bireyleri hâline geldiniz"

Açılış konuşmasında mezun öğrencilere seslenen Dekan Prof. Dr. Mehmet Çetin, "Bugün burada Mimarlık Fakültesi olarak, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerimizden mezun olacak öğrencilerimizi büyük bir gurur ve sevinçle uğurlamak için bir araya geldik. Mimarlık ve şehir planlama, sadece teknik bilgiyle yapılan meslekler değildir. Bu iki alan, insan yaşamının niteliğine doğrudan dokunan, çevreyle, toplumla, kültürle sürekli etkileşim hâlinde olan çok yönlü birer disiplindir. Sizler, kampüs hayatınız boyunca yalnızca kendi bölümünüzle değil, sosyal seçmeli derslerle farklı fakültelerden arkadaşlar edinerek, kulüplerle, projelerle, ortak üretimlerle Üniversitemizin çok disiplinli yapısına katkı sundunuz. Böylece bir fakülte mezunu olmanın ötesine geçtiniz; OMÜ ailesinin güçlü bireyleri hâline geldiniz" diye konuştu.

"Bu mezuniyet bizler için bir son değil, bir dönüm noktasıdır"

Mezunları temsilen konuşma yapan Enes Çalış ise, "Bu kürsüde sizlerin karşısında bu konuşmayı yaparken, yalnızca kendi emeğimin ve yaşadığım sürecin değil; aynı yolu paylaştığım, aynı zorlukları göğüslediğim kıymetli arkadaşlarımın da emeklerini temsil ettiğimin bilincindeyim. Bu mezuniyet bizler için bir son değil, bir dönüm noktasıdır. Artık hayatımızda yeni bir sayfa açılıyor. Bizler, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışan meslek etiği ve iş ahlakını önceliklendirmeyi kendine her koşulda ilke edinen mimarlar ve şehir plancıları olacağız. Kentlerimizi adalet, doğa, bilim ve vicdan temelinde yeniden düşünmeye ve geliştirmeye aday bir kuşak olacağız. Ve her şeyden önemlisi bizi bu günlere getiren inancımız ve umudumuz da ilk günkü kadar güçlü ve diri tutacağız" şeklinde konuştu.

Akademisyenler, mezun öğrencilerin başarı belgelerini verdikten sonra, tören kep atımı ile sona erdi.