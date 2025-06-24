Samsun’da Atakum Bilim ve Sanat Merkezi (Atakum BİLSEM) bünyesinde kurulan Çocuk ve Gençlik Korosu "Doğabilsem-Doğa Temalı Şarkılar" projesi kapsamında sahne aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Samsun-Atakum Bilim ve Sanat Merkezi (Atakum BİLSEM) bünyesindeki Çocuk ve Gençlik Korosu ’Doğabilsem-Doğa Temalı Şarkılar’ projesi kapsamında 42 müzik bölümü öğrenci ile yıl sonu programında sahne aldı.

Büyük ilgi gören konserle ilgili bilgi veren Doğa Temalı Şarkılar Projesi Danışmanı, müzik öğretmeni ve koro şefi Emre Coşkun, "İklim değişikliği ve doğa farkındalığına yönelik ses kaydı ve kliplerle yapmış olduğumuz bu çalışmada öğrencilerimizle; disiplinler arası etkileşime girerek estetik kaygı, müzik bilinci ve kültürel, sanatsal, doğal zenginliklerimizi tanımak ve tanıtmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik. Merkezimiz yıl sonu programında yaklaşık 800 kişinin katılımı ile Atakum Belediyesi Ata Sahne’de projemizi tanıttık" dedi.

Üç yıldır faaliyetlerini konser etkinlikleri şeklinde devam ettirdiklerini hatırlatan Emre Coşkun, "Koromuzun ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar üyeleri bulunmaktadır. Koromuzla ’Doğabilsem Projesi’ kapsamında çeşitli kültür festivallerine, müzik yarışmalarına katılmayı, aynı zamanda da farklı eserlerle de müzik kaydı klip çekimleri yaparak Anadolu eserlerimizden oluşan repertuar çalışmalarımızı, doğal zenginliklerimizi tanımak ve tanıtmak, bu bağlamda konserlerle ve dijital ortamda da izlenerek gelecek nesillere de aktarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.