Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), ‘8. Samsun Üniversite Tanıtım Günleri’ne katılarak üniversite adayları ile buluştu.

Türkiye genelinde çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesinin bir araya geldiği tanıtım günlerinde OMÜ’yü tanıtmak üzere açılan stantta tanıtım uzmanları, öğrencilerin merak ettikleri konularda sorulara cevap verdi. Üniversite sınavına girip tercih yapmaya hak kazanan adayların karar vermelerini kolaylaştırmak için fuarda yerini alan görevliler, gün boyunca çok sayıda aday ile yüz yüze görüştü. OMÜ standına yoğun ilginin olduğu fuarda birçok öğrenci ve veli, üniversitenin imkanları ve imkânları hakkında bilgilendirildi.

Stantta fakülte broşürleri, adaylara kampüste yaşam ile ilgili bilgi sağlayacak olan ve aday öğrenci portalına ulaştıran QR kodlu kitap ayraçları, defter ve kalem gibi çeşitli hediyeler adaylarla paylaşıldı.