AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin konusundaki duruşunu sorgulamasını eleştirerek, “Bu, savaş lobisine destek vermekten başka işe yaramaz” dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin hassasiyeti ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları karşısındaki tutumunu eleştirmesine sert tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın İsrail’in İran’a yönelik “insanlık dışı” saldırısı karşısında bölgesel ve küresel düzeyde en etkili diplomasiyi yürüttüğünü vurguladı.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1934990979846570384

Çelik, “Küresel ve bölgesel aktörler, barış masası kurulması ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Cumhurbaşkanımızın tecrübesine ve liderliğine dikkat çekiyor. Türkiye’nin bu kaos ortamında gücünü korumasındaki en önemli dayanak, Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğidir” dedi. Bu gerçeğin uluslararası alanda kabul gördüğünü belirten Çelik, Özgür Özel’in bunu anlayamayan tek kişi olduğunu savundu.

Özel’in dış politikada “doğru yerde durmayı başaramadığını” ifade eden Çelik, “Özgür Özel’in, dünya böyle bir durumdayken Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması tam bir siyasi şuursuzluktur” diye konuştu. Çelik, Erdoğan’ın bir yandan İsrail’in İran’a saldırısına karşı diplomatik çözüm arayışını desteklediğini, diğer yandan da İsrail’in savaş politikasıyla Gazze’deki zulmü gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğini her platformda dile getirdiğini vurguladı.

Özgür Özel’in açıklamalarının siyasi ve uluslararası gündem açısından değersiz olduğunu belirten Çelik, “Böylesi günlerde Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine ve İsrail’in İran’a saldırısı karşısındaki duruşuna saldırmak, savaş lobisine destek vermekten başka işe yaramaz” ifadeleriyle eleştirisini sertleştirdi.