Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı. Solskjaer, bu müsabakada Süper Lig’de son oynanan Samsunspor maçının ilk 11’ine göre tek değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalanan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de takımın başında ilk sınavına çıktı.

Solskjaer’den tek değişiklik

Norveçli teknik adam, Süper Lig’in 20. haftasında Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkılan ve golsüz beraberlikle sona eren Samsunspor mücadelesinin 11’inden tek değişiklik yaparak Bilbao karşısına çıktı. Solskjaer, orta sahada Joao Mario’nun yerine Ernest Muçi’ye şans verdi.

Beşiktaş’ın, Athletic Bilbao maçı 11’i şöyle:

“Mert Günok - Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku - Gedson Fernades Al-Musrati, Milot Rashica Rafa Silva, Ernest Muçi - Ciro Immobile.”

Athletic Bilbao ise Beşiktaş karşısına şu 11’le çıktı:

“Agirrezabala - Berchiche, Parades, Unai Nunez, De Marcos - Prados, Jaureguizar, Berenguer, Gomez, Nico Williams - Guruzeta.”

Mert Günok ‘dalya’ dedi

Beşiktaş’ın deneyimli kalecisi Mert Günok, Athletic Bilbao mücadelesiyle birlikte ‘dalya’ dedi. Bilbao maçına 11’de başlayarak 100. maçında çıkan Günok, 2020-2021 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terletiyor.

Mert Günok, bu süreçte ağlarında 115 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 33 müsabakada ise rakiplerine gol izni vermedi.

35 yaşındaki file bekçisi, Kartalkaya’daki otel yangınından dolayı karşılaşma öncesinde 100. maç plaketini almak istemedi.

Isınmaya ‘Başımız sağ olsun’ pankartıyla çıkıldı

Beşiktaşlı futbolcular, Athletic Bilbao maçı öncesi ısınmak için sahaya, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar anısına ‘Başımız sağ olsun’ pankartıyla çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncuların bu davranışı tribünlerden de alkış aldı.

Saygı duruşu ve 1 dakikalık sessizlik

Karşılaşma öncesi Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ayrıca Tüpraş Stadyumu’nu dolduran siyah-beyazlı taraftarlar da santrayla birlikte 1 dakika boyunca sessiz kaldı.