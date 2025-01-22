Adıyaman’ın Besni ilçesinde lastiği patlayan minibüsün şarampole girmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Başlı köyü yakınlarında seyir halindeki 02 AL 463 plakalı minibüsün lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç şarampole girdi. Kazada araçta bulunan Emine T., Şeyma T., Muhammet T. ve Medine T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.