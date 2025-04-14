Yunusemre Belediyesi Hafsa Sultan Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde Okuma ve Yazma öğrenme kursunu tamamlayan kursiyerler, başarı belgelerini Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’dan aldı. Kursiyerleri kutlayan Başkan Balaban, eğitimin her zaman destek vereceklerini söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Hafsa Sultan Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek Okuma ve Yazma Öğrenme kursunu tamamlayan 13 kursiyer başarı belgelerini verdi. Başkan Balaban’a ziyarette Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Müdürü Şaver Yüksel, Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi Koordinatörü Burçin Doğru, Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş eşlik etti. Kursiyerler ile sohbet eden Başkan Balaban, kursu tamamlayanlara başarı belgesi verdi.

"Eğitimi desteklemeye devam edeceğiz"

Kursiyerleri kutlayan Başkan Balaban, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu belge sadece sembolik bir destek. Ancak asıl büyük desteği siz kendi kendinize verdiniz. Bu azim ve kararlılığınız bizi çok mutlu etti. Yunusemre Belediyesi olarak eğitimin her zaman destekçisi olacağız. Kursiyerlerimizi ve bu süreçte emek veren tüm eğitmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum."" diye konuştu.

"İşlerim kolaylaştı çok mutluyum"

Kursiyerlerden Elif Kurtekin ise, okuma yazma bilmediği için günlük yaşamda büyük zorluklar yaşadığını belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Eskiden okuma ve yazma bilmediğim için çok zorlanıyordum. Kurslarımızda eğitimi tamamladıktan okuma yazma öğrendim. Adımı ve soyadımı yazabiliyorum. Okuduğumu anlayabiliyorum. Resmi işlerim kolaylaştı. Çok mutluyum. Başkanımız Semih Balaban’a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."