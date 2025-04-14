Manisa’nın Salihli ilçesi Kemer Mahallesi’ndeki 1. derece arkeolojik sit alanında detektör ile define arayan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli’nin Kemer Mahallesi’nde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Narlı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Ekiplerin düzenlediği operasyonda H.H.L.’yü(48), detektör ile define ararken, suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan kazma ve detektöre el konuldu.

Ekipler tarafından suçüstü yakalanan define avcısı, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.