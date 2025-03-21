Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Bağlıca Halil Duran Ortaokulu’nda açılan nostaljik sergi büyük ilgi gördü.

Okulun Türkçe öğretmeni Selda Maraş önderliğinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde okulda hazırlanan sergi mahalle sakinleri tarafından ilgiyle izlenirken sergiyi gezen anneler eskiden kullanılan eşyaları hatırlayarak geçmişe yolculuk yaptı.

Sarıgöl Halil Duran Ortaokulu öğrencileri bölgede geçmiş yıllarda hemen hemen her evde bulunup kullanılan teknolojinin gelişmesiyle atıl durumda bulunan, unutulmaya yüz tutmuş eşyaların yer aldığı yöresel ürünleri bir arada toplayıp geçmişe yolculuk yaptırdıklarını ifade eden Okul Müdürü Ahmet Balamutcu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, evlerde unutulmuş ve teknolojiye yenik düşen kullanılmayan eşyaların bulunduğu sergiyle yeni nesillerimiz geçmişini az da olsa tanıma fırsatı bulurken yetişkinler de nostalji yaşadı. Bu hatıraları bizleri yaşatan öğretmenimiz Selda Maraş’ı ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.