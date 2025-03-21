Soma Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2021 yılında başlayan ’Oku-Yorum Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi’ne devam ediyor. Bu kapsamda, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak amacıyla okulda yeni bir adım atıldı. 2025 yılı Mart-Haziran dönemi boyunca uygulanacak proje, her ay bir kitap okuma hedefiyle öğrenciler arasında kitap okuma grupları oluşturulmasını içeriyor. Proje, öğrencilerin en az dört kitap okumalarını hedefliyor.

Proje kapsamında oluşturulan onar kişilik okuma gruplarında, öğrenciler, takım liderlerinin rehberliğinde her ay belirlenen kitapları okuyarak, okuma kültürlerini geliştiriyorlar. Ayrıca, projeye katılan öğrencilerin okuması tavsiye edilen eserler arasında, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay’a ait eserler yer alıyor.

Okul Müdürü Şenay Gün Bahar projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Oku-Yorum projesinin öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, edebi birikimlerini artırmak ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak adına çok önemli bir adım. Ayrıca, proje sadece bir okuma etkinliği değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan bir süreç." dedi.

Proje süresince öğrenciler, seviyelerine uygun kitaplarla tanışacak ve her ay düzenlenen okuma faaliyetleriyle kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirecek. Öğrencilerin okumaya yönelik bu adımlarla daha geniş bir düşünme ve analiz yeteneği kazanmaları hedefleniyor.