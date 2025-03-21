Ankara ve İzmir valilikleri ayrı ayrı aldığı kararlarda, 21-25 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla sosyal medya hesaplarından halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve şiddet eylemlerine yönelik iddialar üzerine, önceden izin verilenler hariç tüm gösteri yürüyüşü ve toplantılarla ilgili İstanbul'da başlayan yasaklara bugün de yenileri Ankara ve İzmir'den eklendi.

Huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararlarının uygulanmasına ilişkin açıklamalar Ankara ve İzmir valilikleri, ayrı ayrı aldıkları kararlarla 21-25 Mart tarihleri arasında il genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.