İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Portekiz’in Lizbon bölgesine bağlı Büyük Lizbon alt bölgesinin belediyelerinden, Mafra Belediye Başkanı Hugo Moreira Luis ile video konferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda İncirliova Belediyesi’nin kardeş şehir protokolü imzalama aşamasında olduğu Mafra Belediyesi arasında ilk görüşme video konferans toplantısı ile gerçekleşti.

Toplantıda tercümanlar aracılığı ile konuşan Başkan Kaya ve Başkan Luis birbirlerine karşılıklı olarak şehirlerine ilişkin genel bilgileri aktardılar. Ortak projelerde işbirliği yapma ve kurumlar arası iletişimi güçlendirme kararı alan iki başkan toplantıdan duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Toplantıda İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Bayatlı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasemin Özcan Küçük, Başkan Danışmanı Hüseyin Çetin ve tercüman olarak da Fatmanur Korucu ile Emel Ersaral yer aldı.

Başkan Kaya Portekiz’e gidecek

Yapılan görüşmede Mafra Belediye Başkanı Hugo Moreira Luis, Başkan Kaya’yı her sene 4 Temmuz tarihinde şehirlerinde düzenlenen geleneksel festivale davet etti. Davetten memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Kaya programının uygun olması durumunda festival için Lizbon’da olacağının sözünü verirken Başkan Luis’i İncirliova Deve Güreşi Festivali’ne davet etti. Başkan Luis’de İncirliova’da olmaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi. Karşılıklı iyi dilek ve temenniler ile görüşme sona erdi.

Ortak projeler ve işbirliği kararı

Mafra Belediye Başkanı Hugo Moreira Luis ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin detayları paylaşan Başkan Kaya, "Dışişleri Bakanlığımızca yapılan planlama doğrultusunda Kardeş Şehir Protokolü imzalama aşamasında olduğumuz Mafra Belediyesi ile ilk toplantımızı video konferans üzerinden gerçekleştirdik. İncirliova Belediye Başkan Yardımcımız Çetin Bayatlı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Yasemin Özcan Küçük, Başkan Danışmanımız Hüseyin Çetin ve tercüme de bizlere yardımcı olan İncirliovamızın kıymetli evlatları Fatmanur Korucu ve Emel Ersaral ile birlikte Mafra Belediye Başkanı Hugo Moreira Luis ile yaptığımız görüşme son derece olumlu geçti. Her iki şehrin kültürel ve sosyal paylaşımlarda bulunmasının yanı sıra belediyecilik faaliyetleri noktasında da birbirimize destek olabilecek ortak alanların olduğunu gördük. Mafra Belediyesi ve İncirliovamız için ortak projelerde işbirliği yapma ve kurumlar arası iletişimi güçlendirme konularında mevkidaşım Başkan Luis ile mutabakata vardık. Kendisi bizi 4 Temmuz’da şehirlerinde düzenlenen geleneksel şehir festivallerine davet etti. Biz de kendisini 39. sunu düzenleyeceğimiz Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivalimize davet ettik. İncirliova’dan Portekiz’e kurduğumuz gönül köprüsünün Mafra Belediyesi ve İncirliovamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Başkan Luis’e ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.