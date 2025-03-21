Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tırdan malzeme indiren işçi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Mermerciler Organize Sanayi Sitesi 7. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi olarak çalışan H.C., tırdan malzeme indirdiği esnada dengesini kaybederek düştü. 3 metre yükseklikten düşen H.C., yaralanırken durumu gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.