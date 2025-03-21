Sakarya Büyükşehir Belediyesi "Bu Şehir Hepimizin" projesi çerçevesinde yeşil alanların korunması ve güzelleştirilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Baharın gelişiyle Millet Bahçesi çim biçme, çiçek ekimi, yabani ot temizliği ve sulama gibi işlemlerle pırıl-pırıl yapılarak, yaza hazırlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği yeşil alanları daha güzel ve temiz bir görüntüye kavuşturmak için yoğun bir mesai harcıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Millet Bahçesi’nde kapsamlı bir bakım süreci başlatıldı. Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çim biçme, çiçek ekimi, yabani ot temizliği ve sulama gibi işlemlerle Millet Bahçesi’ni yaz sezonuna hazırlıyor. Temizlik çalışmalarıyla parkın her köşesi pırıl pırıl hale getirilirken, yeni ekilen çiçekler de görsel bir şölen sunuyor.

"Bu Şehir Hepimizin" projesi çerçevesinde yeşil alanların korunması ve güzelleştirilmesi için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirdiği, doğayla iç içe bir yaşam alanı sunan Millet Bahçesi’ni, yapılan bakım ve düzenlemelerle daha da güzelleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.