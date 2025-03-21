Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nde gerçekleştirilen programa, Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay ve kurum çalışanları katıldı. İftar programında konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayı vesilesiyle tertiplediğimiz bu anlamlı iftar buluşmasında sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Birlik ve beraberlik içinde olmak, lokmamızı paylaşmak ve büyük bir aile olduğumuzu hissetmek adına gerçekleştirdiğimiz bu güzel akşamda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum"

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün büyük bir aile olduğunu vurgulayan Çay, kuruma emek veren tüm çalışanlara teşekkür ederek, Ramazan Bayramı’na sağlık, huzur ve mutluluk içinde ulaşma temennisinde bulundu.

İftar programı, samimi bir atmosferde geçerken, katılımcılar Ramazan’ın manevi değerlerini birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Programın sonunda, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür edilerek birlik ve beraberliğin daim olması dileğiyle program sona erdi.