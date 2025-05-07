28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı Namık Kemal Oğuz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı sert sözlerle kınadı. Oğuz, bu tür provokasyonların demokrasi ve özgürlük mücadelesini engelleyemeyeceğini vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 28. Dönem Edirne Milletvekili Aday Adayı Namık Kemal Oğuz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Oğuz, saldırının sadece şahsa değil, demokrasiye yapılan bir saldırı olduğunu belirtti.

Açıklamasında Oğuz, “Demokrasiye, barışa ve özgürlüklere inanan herkes bilmelidir ki, bu tür provokasyonlar bizleri yolumuzdan döndüremez” dedi.

CHP’nin temel ilkelerine vurgu yapan Oğuz, “Özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” ifadelerini kullandı.

Oğuz açıklamasını, “Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum” sözleriyle tamamladı.