Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sefa Çamlık Mahallesi İnönü Caddesi’nde park halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yelken Büfe önünde bulunan 10 YZ 308 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.