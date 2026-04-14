Mersin'in Tarsus ilçesinde 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'ın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 11'inci gününde de aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 47 kilometre uzunluğundaki Berdan Nehrinin farklı noktaları ekipler tarafından titizlikle taranıyor.

Olay, 4 Nisan'da Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Tarsus Şelalesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaplan, serinlemek amacıyla suya girdikten kısa süre sonra güçlü akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilerek geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Türk Kızılay ekipleri de kurdukları mobil aşevi aracıyla bölgede hizmet veriyor.

Arama çalışmalarında ekipler, nehir üzerinde botlarla su yüzeyini tararken, dalgıçlar ise su altındaki derin bölgelerde arama faaliyetlerini sürdürüyor. Kara ekipleri de nehir kıyısı boyunca detaylı incelemelerine devam ediyor.

Henüz kayıp gence ulaşılamazken, Kaplan'ın ailesi ve yakınlarının bölgedeki umutlu bekleyişi sürüyor. Baba Osman Kaplan, nehir kenarında gelecek iyi bir haberi beklerken, babaanne Döndü Kaplan yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Şelale köprüsünde güvenlik önlemleri artırıldı

Mersin Valisi Atilla Toros'un talimatıyla, boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Tarsus Şelalesi köprüsünde güvenlik önlemleri artırıldı. Bu kapsamda köprü korkuluklarına tel örgü çekilerek, tehlikeli atlayışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Cumali Memiş, alınan önlemlerin yerinde olduğunu belirterek, uygulamanın olumlu bir adım olduğunu ifade etti.