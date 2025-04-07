DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler Azmimilli İlkokulunda öğretmen ve velilere yönelik obezite nedir? sağlıklı beslenmenin kolorektal kanser açısından önemi anlatıldı.

Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri başkanlığı halkı sağlıkla ilgili bilgilendirmeye devam ediyor. Sağlık ekipleri Azmimilli İlkokulunda öğretmen ve velilerine yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Rabia Nurullazade tarafından düzenlenen eğitim programında ‘‘Obezite nedir? Sağlıklı beslenmenin kolorektal kanser açısından önemi’’ konularında bilgilendirme sunumu gerçekleştirilerek gelen sorular cevaplandırdı. Eğitim programında ayrıca sağlıklı büyüyoruz eğitimleri dahilinde Azmimilli ilkokulu öğrencilerine sağlıklı beslenme eğitimi verilerek, besin grupları ve sağlıklı tabak hazırlama ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.