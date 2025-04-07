Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da kalıcı konutlarına yerleşen depremzedeler yeni evlerini çok beğendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen kentlerden biri olan Malatya’da kalıcı konutların teslimi sürüyor. Akçadağ ilçesinde geçtiğimiz aylarda kurası çekilen 313 konut hak sahiplerine teslim edilirken, konutlarına yerleşen vatandaşlar evlerini çok beğendiklerini söyledi.

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"

Depremlerin ardından kısa bir süre sonra kalıcı konutlarını kavuştuklarını aktaran Ferhanaz Teşdoğ ile Hatice Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua ettiklerini belirterek konutlarına kavuşmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Konutları herkes çok beğeniyor"

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutların herkes tarafından çok beğenildiğini belirten Aliseydi-Şeyda Özer çifti, emeği geçenlere teşekkürlerini sunduklarını ifade etti.

"Eksiklikler varsa tamamlıyoruz"

Aileleri yeni konutlarında ziyaret eden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş da bölgede 2. etap inşaat çalışmaları devam ederken 407 konutun yaz aylarında teslim edileceğini belirterek evlerine yerleşen vatandaşları ziyaret etti. Ulutaş, eksiklikleri tamamlamak için gayret gösterdiklerini söyledi.