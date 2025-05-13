Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen ve "III. Sahne Sanatları Günleri" kapsamında sahnelenen "Gonzago’nun Öldürülmesi" adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

İstiklal Konferans Salonu’nda Sahne Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Şaşmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği tiyatro oyunu, Nedyalko Yordanov’un kaleme aldığı ve Shakespeare’in ölümsüz eseri Hamlet’ten uyarlandı. Hamlet’in trajik öyküsünü merkezine alan oyunda, Prens Hamlet’in amcası Claudius’un kralı öldürüp tahta geçmesi ve Hamlet’in annesiyle evlenmesiyle başlayan olaylar dizisi, öğrencilerimiz tarafından sahneye taşındı.

Tamamı Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinden oluşan oyuncu kadrosu ve teknik ekip, profesyonel düzeydeki performanslarıyla izleyicilerden tam not alırken, oyunun yardımcı yönetmenliğini Mihraç Marduk üstlendi.

Oyuncuların dakikalarca alkışlandığı gösteride, "Bir öğrenci projesi için geldik, profesyonel bir gösteriyle karşılaştık" yorumlarında bulunan izleyiciler, oyunun tekrar sahnelenmesini talep etti. Her yaştan seyircinin beğeniyle izlediği oyun, Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri için büyük bir gurur kaynağı olurken, Düzce Üniversitesi’nin sanata ve sanat eğitiminin uygulamalı yönüne verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi.