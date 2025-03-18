Sivas’ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program öncesi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri Mehmet Gökhan Ay Anadolu Lisesi, Özel Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi ve Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin çizdiği eserlerin yer aldığı "Çanakkale ve Şehitler" temalı resim sergisini ziyaret etti.

Sergi ziyaretinin ardından programa geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, şehitler için Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunduğu programda 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini anlatan ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi. Daha sonra Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Özel Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan "İstiklal Marşı" oratoryosu ve günün anlam ve önemini anlatan tiyatro oyunları sahnelendi. Program, bayrak gösterisi ile sona erdi. Öğrencilerin sahnelediği oyun ve gösteriler katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Şimşek ve il protokolü oyunun ardından programın düzenlenmesinde emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.