Sivas Mehmet Gökhan Ay Anadolu Lisesi öğrencilerinin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin resimlerini çizdikleri sergi ziyarete açıldı.

Öğrencilerin karakalem eserlerinin yer aldığı serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Erdoğan, sergiyi gezerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Erdoğan, öğrencileri anlamlı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan, sergi ziyaretinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Bir süre öğretmenlerle sohbet ederek görüş, öneri ve talepleri dinleyen Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik için tebrik etti.