Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte şehir içi taşımacılıkta kullanılan okul servis araçlarına yönelik denetimlere başladı.

Yapılan denetimlerde; güzergâh izin belgesi, çalışma ruhsatı, araç muayenesi, şoförlerin SRC belgesi ve psikoteknik raporu ile emniyet kemeri ve araç içi güvenlik donanımları kontrol edildi. Kurallara aykırı taşımacılık yapan araç ve sürücüler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulandı.

Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.